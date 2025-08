OPORTUNIDADE

Leilão da Receita Federal tem iPhones, fantasias eróticas e até carro a R$ 1,2 mil

Com 272 lotes, leilão eletrônico aceita lances de pessoas físicas e jurídicas

Carol Neves

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 16:32

Um dos carros que irá a leilão Crédito: Divulgação/ Receita Federal

A Receita Federal vai abrir na próxima semana mais um leilão regional de mercadorias apreendidas ou abandonadas em São Paulo. Com início para propostas no dia 7 de agosto, o certame reúne 272 lotes, que variam de carros a fantasias eróticas, passando por perfumes, eletrônicos e bolsas de grife. >

O período para envio das propostas eletrônicas vai das 8h de 7 de agosto até 21h do dia 11. Os lances vencedores serão definidos em sessão prevista para as 10h do dia 12, no sistema da Receita.>

Os valores partem de R$ 10, caso de um lote de resíduos plásticos, e podem chegar a R$ 400 mil, como no conjunto com mais de 18 mil bolsas. Entre os destaques listados no edital estão:>

- Perfumes Calvin Klein, Dolce & Gabbana e outros, a partir de R$ 180 (lote 29)>

- Joias preciosas, entre R$ 500 e R$ 30 mil (lotes 41, 42, 51, 52 e 53)>

- Óculos de realidade virtual, a partir de R$ 2 mil (lote 48)>

- 11 kg de fantasias eróticas e vibradores, a partir de R$ 120 (lote 70)>

- Carros de diferentes modelos entre R$ 1,2 mil e R$ 9,3 mil (lotes 83 a 91)>

- Tablets Amazon Fire, com preços a partir de R$ 250 (lotes 105 a 129)>

- Nove aspiradores robôs Xiaomi, com lance inicial de R$ 1,7 mil (lote 144)>

- Três motocicletas elétricas, a partir de R$ 27 mil (lote 152)>

- Dois iPhones, com lances a partir de R$ 1 mil (lote 202)>

As mercadorias poderão ser examinadas presencialmente entre 4 e 8 de agosto, em dias úteis, mediante agendamento prévio. Os itens estarão distribuídos entre unidades da Receita em São Paulo, Guarulhos, Barueri, Campinas, Bauru, Araraquara, Santos, Guarujá e São Bernardo do Campo. Os endereços e horários constam no edital, que também orienta como agendar a visita.>

Pessoas físicas e jurídicas podem participar. No caso dos indivíduos, é preciso ter mais de 18 anos, estar com o CPF regular e possuir selo Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal. Já para empresas, é necessário ter CNPJ ativo e que o representante legal ou procurador também tenha o selo de confiabilidade.>

A Receita destaca que a venda de bens arrematados por pessoas físicas é proibida. Para empresas, algumas restrições também se aplicam dependendo do lote. Os arrematantes têm até 30 dias para fazer a retirada dos bens e o pagamento é feito por meio de Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais).>

Por fim, a Receita alerta para a existência de golpes relacionados a falsos leilões na internet. “A Receita Federal alerta para a realização de transmissões ao vivo (lives) fraudulentas que simulam leilões de mercadorias apreendidas em plataformas de compartilhamento de vídeos na Internet”, afirmou o órgão.>