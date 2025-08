'ROUBOU CORRENTE'

Ex-jogador do Santos dá voadora em suspeito de roubar cliente em barbearia: 'Mereceu'; VÍDEO

Imagens de monitoramento flagraram a ação; veja

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 14:48

Madson, ex-jogador do Santos Crédito: Reprodução/Instagram

O ex-jogador Madson, que atuou no Santos entre 2009 e 2011, deu uma "voadora" em um suspeito de roubar a corrente de um homem na Ponta da Praia, em Santos, no litoral de São Paulo. Imagens de monitoramento flagraram a ação, que aconteceu na Rua Trabulsi, por volta das 12h da última sexta-feira (1º). "Ele roubou a corrente do meu cliente. Aí é fod*", falou, em entrevista ao g1.>

Madson atualmente é empresário e dono de uma rede de barbearias, que possui uma unidade próxima ao local. Segundo o ex-atleta, um cliente havia acabado de sair do estabelecimento quando foi o roubo aconteceu.>

“O meu cliente saiu da barbearia, entrou no carro. Quando ele entrou no carro, os moleques vieram e pegaram a corrente dele. O mesmo foi correndo atrás do assaltante, pegou ele no final da esquina, recuperou a corrente e trouxe ele de volta pra rua”, disse o ex-jogador.>

As imagens mostram que, após ser atingido, o suspeito corre para se abrigar em um prédio, tentando escapar de outros moradores que o perseguiam. De acordo com o g1, dois adolescentes teriam sido detidos pelo crime, mas a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) afirmaram não ter localizado registros da ocorrência. >