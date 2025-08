INUSITADO

Influenciadoras são perseguidas por javali dentro do mar; VÍDEO

Turistas fugiram para barco para tentar escapar do animal

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 14:24

Influenciadoras foram perseguidas por javali em mar da Grécia Crédito: Reprodução/Instagram

Um grupo de influenciadoras passou por uma situação aterrorizante - e um tanto quanto inusitada - durante uma viagem na Grécia. As turistas estavam aproveitando um banho nas águas cristalinas do país, durante um passeio de barco, quando surgiu um javali atrás delas. As jovens não deram bola para o animal inicialmente, até que ouviram um grito vindo da embarcação.>

"Vocês precisam sair, não é seguro!", disse a pessoa. No mesmo momento, as influenciadoras começam a nadar rapidamente na direção do barco, tentando fugir do suíno.>

"Ser perseguida por um porco no meio da Grécia é bem diferente", escreveu Aleks Jevtic, que publicou o vídeo no TikTok. A postagem já teve mais de 4,5 milhões de visualizações. Na legenda, ela acrescentou sobre o animal: "Ela era tão fofo de longe!".>

"Não temos tubarões, temos javalis no Mediterrâneo!", escreveu uma pessoa nos comentários. "As chances de ser perseguida por um porco nadador são pequenas, mas não são nulas", disse outra. "Eu não sabia que meu ex estava na Grécia, me desculpa por vocês vivenciarem isso", brincou outra.>