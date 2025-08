DF

Tio de Michelle Bolsonaro é preso por armazenar pornografia infantil

Gilberto Firmo, de 52 anos, é presidente do PL Mulher e figura próxima ao círculo familiar da ex-primeira-dama

Carol Neves

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 07:14

Gilberto Firmo Crédito: Reprodução/Metrópoles

Um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça de Goiás resultou na prisão em flagrante de Gilberto Firmo, tio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, nesta sexta-feira (1). A operação, realizada em Ceilândia, no Distrito Federal, contou com apoio da Polícia Civil do DF e faz parte de investigação sobre armazenamento e compartilhamento de material de exploração sexual infantojuvenil na internet. >

De acordo com as autoridades, centenas de arquivos digitais contendo abuso sexual de menores foram identificados durante as investigações. A Justiça autorizou a ação após avaliar a "robustez dos elementos colhidos" durante a apuração. Também foi concedida a quebra telemática de aparelhos eletrônicos para permitir o aprofundamento do caso.>

Firmo, de 52 anos, é presidente do PL Mulher e figura próxima ao círculo familiar da ex-primeira-dama. A prisão ocorreu durante a execução do mandado judicial, que investigava especificamente crimes de armazenamento e compartilhamento desse tipo de conteúdo ilegal.>

A Polícia Civil de Goiás, responsável pela investigação, não divulgou mais detalhes sobre o conteúdo específico dos arquivos encontrados ou sobre possíveis conexões com outras redes de exploração infantil. O caso segue sob sigilo para preservar as vítimas e não comprometer as próximas etapas da apuração. >