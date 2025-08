LUTO

Morre J. R. Guzzo, jornalista e ex-diretor da Veja, aos 82 anos

Foram mais de 60 anos dedicados ao jornalismo

Jornalista com mais de 60 anos de trajetória na imprensa brasileira, José Roberto Dias Guzzo, conhecido pelo público como J. R. Guzzo, morreu na madrugada deste sábado (2), aos 82 anos, vítima de um infarto, conforme informou a Revista Oeste, da qual era fundador e membro do conselho editorial. >

Nos últimos anos, Guzzo vinha escrevendo regularmente para publicações como Revista Oeste, Estado de S. Paulo, Gazeta do Povo e Veja, além de ter mantido uma coluna no portal Metrópoles.>

Antes disso, teve passagem marcante como diretor de redação da Revista Veja, cargo que ocupou entre 1976 e 1991, período em que contribuiu para consolidar a revista como uma das principais publicações jornalísticas do país. Também integrou o Conselho Editorial da Editora Abril, empresa à qual esteve vinculado por décadas.>

Sua carreira começou em 1961, como subsecretário da edição paulista e repórter no jornal Última Hora, em São Paulo. Ao longo do tempo, Guzzo atuou também como correspondente internacional, com passagens por Paris e Nova Iorque, o que ampliou seu olhar sobre política e sociedade, temas constantes em seus textos opinativos.>