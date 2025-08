MODA

H&M confirma chegada ao Brasil e revela data de inauguração

Rede já planeja novas unidades nos próximos meses



Publicado em 2 de agosto de 2025

A partir de 23 de agosto, os consumidores brasileiros poderão finalmente visitar uma loja da H&M sem precisar sair do país. A marca sueca de fast fashion abrirá sua primeira unidade no shopping Iguatemi, na região dos Jardins, em São Paulo. No mesmo dia, também será lançado o e-commerce nacional da varejista, ampliando o acesso ao catálogo de produtos da empresa. >

Poucos dias depois, em 4 de setembro, a H&M inaugura sua segunda loja, desta vez no shopping Anália Franco, na zona leste da capital paulista. As duas unidades marcam o início das operações da marca no Brasil, quase dois anos após o anúncio da chegada ao país, feito em julho de 2023.>

Com aproximadamente mil metros quadrados, a loja do Iguatemi terá foco em moda feminina, acessórios e underwear. Já a unidade do Anália Franco contará com quase 2 mil metros quadrados e oferecerá peças femininas, masculinas e infantis.>

A expansão não deve parar por aí. A marca já confirmou mais dois endereços no estado de São Paulo: uma loja no Morumbi Shopping, na zona oeste da capital, e outra no Parque Dom Pedro Shopping, em Campinas. Ainda não foram divulgadas as datas de inauguração dessas unidades.>

A operação brasileira é fruto de uma parceria com o Dorben Group, que atua com franquias, joint ventures e distribuição em 10 países e administra 70 lojas de luxo na América Latina.>

“Esse é um passo fundamental na nossa jornada para oferecer moda acessível e com estilo a ainda mais clientes na América Latina”, afirmou Joaquim Pereira, gerente de vendas da H&M Brasil. “Estamos muito empolgados em finalmente abrir nossas portas no Brasil — um país repleto de criatividade, cultura e estilo”, completou.>