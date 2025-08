EM TRATAMENTO

Após sofrer AVC, Pirulla recebe alta e inicia tratamento em casa

Divulgador científico apresenta melhora e segue com reabilitação multidisciplinar

Carol Neves

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 10:58

Pirulla Crédito: Reprodução

A recuperação do youtuber e biólogo Pirulla, de 43 anos, segue em curso. Após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) em maio, ele deixou o centro de reabilitação em São Paulo e agora continuará o tratamento em casa, com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. >

De acordo com nota divulgada na sexta-feira (1º) pelo perfil do podcast Os Três Elementos, do qual Pirulla é integrante, ele passará a receber fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e acompanhamento nutricional no novo estágio da recuperação.>

"A jornada continua, e seguimos confiantes, gratos e cercados por uma rede de apoio que tem feito toda a diferença", afirma o comunicado.>

A nota também reforça que o divulgador segue apresentando sinais de progresso: "A evolução tem sido constante, e o comprometimento dele com as atividades diárias é admirável. Está se dedicando com seriedade e bom humor à reabilitação, inclusive nos corrigindo sempre que deixamos escapar algum erro de português ou inglês.">

Com bom humor e o senso crítico intacto, Pirulla também manteve o apetite, segundo os amigos. O grupo reforça que quem quiser contribuir com a recuperação pode ajudar por meio da vaquinha oficial.>

Referência na divulgação científica>

Nome conhecido entre os divulgadores científicos no Brasil, Paulo Miranda Nascimento, o Pirulla, comanda o Canal do Pirulla no YouTube desde 2009, onde reúne mais de 1 milhão de inscritos. Os vídeos, que frequentemente ultrapassam 30 minutos, discutem ciência, evolução, religião e paleontologia.>

No Instagram, ele soma mais de 200 mil seguidores. Além do canal, participa do podcast Os Três Elementos, ao lado de Carlos Ruas, Emílio Garcia e Mila Massuda, discutindo temas ligados à ciência, cultura e educação.>

Da pesquisa à internet>

Formado em biologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é também mestre e doutor em zoologia pela USP, com pesquisa focada em crocodiliformes fósseis da família Baurusuchidae.>