Quem é Pirulla, youtuber que sofreu AVC e está na UTI

Ele criou um canal no YouTube para tratar de ciências, meio ambiente, religião, política e outros temas

Internado na UTI de um hospital paulistano desde domingo, 25, quando sofreu um acidente vascular cerebral, Paulo Miranda Nascimento, o Pirulla ou Pirula, começou a ficar famoso em 2006, quando criou um canal no YouTube para tratar de ciências, meio ambiente, religião, política e outros temas, em vídeos de longa duração. Em 2022, o Canal do Pirulla ultrapassou um milhão de seguidores. >

Pirulla cursou a faculdade de Biologia no Mackenzie; em seguida, fez mestrado e doutorado em Zoologia pela Universidade de São Paulo (USP), onde defendeu a tese "Revisão da família Baurusuchidae e seu posicionamento filogenético dentro do clado Mesoeucrocodylia". Simultaneamente aos estudos, já trabalhava como professor.>

Em julho de 2019, junto com Gilmar Lopes, do site de verificação de fatos E-farsas, lançou o quadro "Fake em Nóis" no canal MOV show, da produtora de vídeos MOV, no portal UOL.>