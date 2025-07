ENTENDA

Distribuidoras de gás têm 48 horas para justificar preços abusivos dos combustíveis

Governo federal anunciou medidas contra preços abusivos do gás nesta quarta-feira (30)

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), anunciou, nesta quarta-feira (30), a notificação das distribuidoras de gás natural canalizado e gás natural veicular (GNV) para que expliquem a formação de preços praticada junto aos consumidores finais. A medida ocorre após a Petrobrás anunciar uma redução de 14% no preço da molécula de gás fornecida às distribuidoras para a sexta-feira (1º). >

As empresas deverão, no prazo de 48 horas a partir do recebimento da notificação, informar a composição dos preços, custos logísticos, tributos, margens comerciais e medidas adotadas para mitigar os impactos aos consumidores. Também serão cobradas planilhas tarifárias e documentos que justifiquem os percentuais praticados. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) deverá colaborar com dados técnicos.>