SAÚDE

Youtuber Pirulla está internado na UTI após sofrer AVC

Estado de saúde do biólogo é estável

De acordo com nota publicada nas redes sociais do projeto 'Os três elementos', do qual o youtuber faz parte com outros divulgadores de ciência, o quadro de saúde de Pirulla é estável, mas ainda não há estimativas sobre a sua recuperação. >