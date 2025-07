INTERNET

Investigação de Trump contra o Pix gera memes nas redes sociais

Medida foi anunciada pelo representante de Comércio dos Estados Unidos em documento que cita supostas "Práticas Comerciais Desleais no Brasil”

Depois do anúncio sobre a investigação interna pelos Estados Unidos contra práticas comerciais do Brasil incluindo o Pix, vários memes surgiram na rede social X em torno de uma nova campanha: "O Pix é nosso". A conta do governo brasileiro (@govbr) brincou: "Parece que nosso Pix vem causando um ciúme danado lá fora, viu?". >

Os internautas, então, criaram uma série de memes, com ex-jogador de futebol em pose sensual ("Tire a mão do meu Pix") e com imagens de Donald Trump - de quem partiu a ordem da investigação. Em uma das publicações, a mensagem de um biscoitinho da sorte reforça: "O Pix é do Brasil".>