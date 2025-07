POSSÍVEL FEMINICÍDIO

Grávida de 8 meses morre após cair de prédio e testemunhas acusam companheiro

Segundo vizinhos, casal tinha relacionamento conturbado

Uma mulher, identificada como Lucélia Zangerolame Silva de Souza, de 37 anos, morreu após cair do 5º andar de um prédio nesta terça-feira (15). A vítima estava grávida de 8 meses. O caso aconteceu em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. >

Policiais militares chegaram ao local por volta das 2h40 e encontraram a mulher já sem vida. Uma testemunha que não quis se identificar disse ao DIA que o companheiro de Lucélia, Leonardo dos Santos Silva, tinha comportamento agressivo. Eles estavam juntos há um ano. Ele jogou ela do 5º andar e ficou ao lado do corpo esperando a polícia chegar", contou.>

Já uma vizinha que também não quis se identificar relatou ter ouvido gritos e um barulho muito forte no dia do incidente. “Quando olhei pela janela, era ela, desci rapidamente e vi ela agonizando muito, ele desceu correndo e disse que ela tinha se jogado. Ela caiu de uma altura de 30 metros, do 5º andar. Uma cena horrível!", lamentou.>