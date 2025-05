ACIDENTE GRAVE

Homem cai de prédio comercial no Caminho das Árvores e fica ferido

Segundo informações preliminares, ele estava trabalhando quando se desequilibrou e caiu

Um homem caiu de um prédio comercial no Caminho das Árvores, no início da tarde desta quarta-feira (28). O operário, que ainda não teve a identidade revelada, estava fazendo uma limpeza quando se desequilibrou e caiu. >

O caso ocorreu no Edifício Mondial Salvador Office, que possui 23 andares. O impacto da queda quebrou parte da estrutura de vidro na altura do segundo andar e deixou um rastro de sangue ao redor. >

Segundo pessoas que estavam no local no momento do acidente, o ocorrido assustou quem trabalhava ou passava nas redondezas por conta do barulho que o impacto causou. >