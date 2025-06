ATUALIZAÇÃO

Pirulla recebe alta da UTI após AVC e inicia reabilitação

Biólogo e youtuber segue internado para novos exames; vaquinha online arrecada fundos para o tratamento

Elis Freire

Publicado em 14 de junho de 2025 às 14:31

Pirulla é biólogo e youtuber Crédito: Reprodução

O biólogo e youtuber Paulo Nascimento, conhecido como Pirulla, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no fim de maio. De acordo com nota divulgada nesta sexta-feira (13), ele já iniciou as primeiras etapas do processo de reabilitação, mas permanece internado para a realização de novos exames. >

A atualização sobre o quadro de saúde foi comunicada nas redes sociais do podcast "Os Três Elementos", do qual Pirulla é integrante. A nota destaca que os médicos seguem investigando as causas do AVC, ocorrido no último dia 25.>

“Ele está estável e já iniciou as primeiras etapas da reabilitação, que será uma parte essencial de sua recuperação. Neste momento, também passa por uma nova bateria de exames, pois a equipe médica ainda busca identificar a causa do AVC”, informou a equipe do podcast.>

Além de agradecer as mensagens e homenagens recebidas desde o início da internação, os colegas de Pirulla também reforçaram a importância de uma campanha de arrecadação financeira criada para ajudar no tratamento e dar suporte à família e à equipe que trabalha com ele.>

“Para quem quiser contribuir com sua recuperação e oferecer suporte à família e à equipe que trabalha com ele, está no ar uma vaquinha recorrente. Os recursos arrecadados ajudarão a custear o tratamento, os cuidados de reabilitação, a continuidade dos projetos e estabilidade financeira neste período de afastamento”, diz o texto.>