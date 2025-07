CLIMÃO

Grosserias, descaso e 'bichas feias': ex-MasterChef flagra namorado com outro e desabafa

Helton Oliveira terminou com Vitor Barreto após vídeo de beijo vazar e expôs desgaste da relação nas redes sociais

O ex-MasterChef Helton Oliveira anunciou o fim do relacionamento com Vitor Barreto após a circulação de um vídeo em que o namorado aparece beijando outro homem em uma balada na Europa. O rompimento, no entanto, não teria sido motivado apenas pela suposta traição. “Um relacionamento não morre com um beijo na balada de bichas feias. Ele já estava apodrecendo nas grosserias, na falta de planos, na soberba, nas mentiras e no descaso”, escreveu o culinarista nas redes sociais.>