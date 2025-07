LUTO

Pablo cancela shows após morte de diretora em acidente na BR-324

Dayana Nataly Bezerra Lima era responsável pelo departamento de marketing digital do artista

Pablo cancelou quatro shows após o trágico acidente de carro que resultou na morte de Dayana Nataly Bezerra Lima, responsável pelo departamento de marketing digital do artista . O veículo que levava a equipe do cantor saiu da pista e capotou na tarde da última terça-feira (29), na BR-324, nas proximidades do município de Amélia Rodrigues.>

Foram canceladas as apresentações que aconteceriam no Ceará Mirim (RN), nesta quarta-feira (30); em Amarante do Piauí (PI), na sexta (1º), em Coari (AM), no sábado (2); e em São Sebastião do Uatumã (AM), no domingo (3). A informação foi confirmada pela equipe de Pablo nas redes sociais.>