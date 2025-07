AMÉLIA RODRIGUES

Diretora de marketing de Pablo morre em acidente na BR-324

Carro capotou na tarde desta terça-feira (29)

Um carro com a equipe do cantor Pablo sofreu um acidente na tarde desta terça-feira (29), na BR-324, nas proximidades do município de Amélia Rodrigues. Uma funcionária não resistiu as ferimentos e faleceu.>

O acidente foi registrado na altura do KM 554, por volta das 16h30. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro, um Citroen/Basalt, saiu da pista e capotou. O condutor ficou ferido uma passageira morreu no local. >

A vítima é Dayana Nataly Bezerra Lima, a responsável por todo o departamento de marketing digital do artista. Em nota, a equipe do cantor lamentou a morte da profissional e afirmou que era "dedicada e apaixonada pelo que fazia" e que "acima de tudo, era uma amiga leal, companheira de estrada e parte fundamental da nossa equipe".>

De acordo com informações da TV Bahia, a equipe saía de Feira de Santana com destino a Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), mas o cantor não estava no mesmo veículo. Segundo as investigações iniciais, Dayana não estaria utilizando o cinto de segurança no momento do acidente.>