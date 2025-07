BASTIDORES DO CARNAVAL

Brunna Gonçalves pode perder posto na Beija-Flor após climão entre Ludmilla e ‘chefão’ da escola

Magoado com o silêncio de Ludmilla após convite para cantar em seu casamento, Gabriel David avalia cortar Brunna do desfile

Heider Sacramento

Publicado em 30 de julho de 2025 às 12:24

Brunna pode perder posto na Beija-Flor após climão com Gabriel David Crédito: Reprodução

Brunna Gonçalves pode estar prestes a deixar o posto de musa da Beija-Flor de Nilópolis. A permanência da dançarina no desfile da escola de samba está ameaçada após uma suposta mágoa de Gabriel David, presidente da Liesa e filho de Anísio Abraão David, presidente de honra da agremiação, com Ludmilla, esposa de Brunna. As informações são do jornal Extra. >

Segundo fontes próximas, Gabriel ficou incomodado com a postura da cantora ao ignorar o convite para se apresentar em seu casamento com a atriz Giovanna Lancellotti, realizado no fim de junho. “Ele enviou mensagens pelo WhatsApp, mas Ludmilla sequer respondeu”, disse uma pessoa ligada ao círculo social do empresário.>