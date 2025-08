MEIO AMBIENTE

COP30: Setor privado apresenta iniciativa para impulsionar soluções climáticas

Lançamento foi nesta segunda-feira (4), na abertura da São Paulo Climate Week, na capital paulista

Yan Inácio

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 22:25

Evento teve a participação de executivos do setor privado, sociedade civil e representantes da Presidência da COP30 no Brasil Crédito: Divulgação

Uma nova iniciativa do setor privado para impulsionar soluções climáticas no contexto da COP30 foi lançada nesta segunda-feira (4), na abertura da São Paulo Climate Week, na capital paulista. O evento contou com a presença de executivos do setor privado, sociedade civil e de representantes da Presidência da COP30 no Brasil.>

A Climate Action Solutions & Engagement (C.A.S.E.) é a aposta das empresas Bradesco, Itaúsa, Itaú Unibanco, Natura, Nestlé e Vale para fortalecer a agenda sustentável com o apoio a ações prioritárias construídas de forma colaborativa entre setores governamentais e privados.>

O objetivo é apoiar o protagonismo brasileiro na liderança climática global até novembro de 2026, com o intuito de deixar um legado concreto no contexto da presidência brasileira da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025.>

"O setor privado tem papel fundamental na promoção e implementação das soluções climáticas. O Brasil pode ser um importante protagonista nas soluções para o clima e natureza com justiça social. A iniciativa da C.A.S.E. será uma grande contribuição para avançar os objetivos da COP30”, destacou o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30.>

Participaram do evento Dan Ioschpe, Campeão de Alto Nível do Clima da COP30; Gustavo Bastos, VP de Public Affair da Nestlé Brasil; João Paulo Ferreira, CEO da Natura; Silvana Machado, diretora-executiva do Bradesco; Ana Toni, CEO da COP 30; André Corrêa do Lago, Presidente da COP 30 e Secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente; Grazielle Parenti, VP de Sustentabilidade da Vale; Flávio Souza, presidente Itaú BBA; e Rodolfo Villela Marino, VP Executivo do Itaúsa.>