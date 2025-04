NÚCLEO 2 DA TRAMA GOLPISTA

Aliados de Bolsonaro se tornam réus por ‘gerenciar’ tentativa de golpe de estado

Primeira turma do STF acatou denúncia da PGR nesta terça-feira (22)

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) tornou seis integrantes do governo de Bolsonaro réus em votação unânime. Eles são acusados pela Procuradoria Geral da República (PGR) de fazerem parte da “gerência” do plano de golpe supostamente liderado pelo ex-presidente. >