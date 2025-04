EX-PRESIDENTE

Bolsonaro permanece na UTI sem previsão de alta; veja detalhes do novo boletim

Ex-chefe do Executivo está internado no Hospital DF Star, em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília. O novo boletim médico, divulgado nesta segunda-feira (21), diz que o ex-chefe do Executivo apresentou "boa evolução clínica", mas não tem previsão de alta. >

O novo relatório também informou que Bolsonaro apresenta pressão controlada e que segue em jejum oral, sendo alimentado via corrente sanguínea. As sessões de fisioterapia motora e outras medidas de reabilitação estão sendo intensificadas. >

Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia abdominal no último domingo (13) após o ex-presidente passar mal, dois dias antes, durante uma agenda no interior do Rio Grande do Norte. Bolsonaro teve uma obstrução devido a uma dobra no intestino delgado que dificultava o trânsito intestinal. Na cirurgia, a complicação foi desfeita.>