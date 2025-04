PEGOU AR

Tuca Andrada esculacha Bolsonaro nas redes sociais: 'Vagabundo escroto e mentiroso'

Ator criticou ex-presidente em postagem no X e bateu boca com seguidores; Bolsonaro segue internado em UTI em Brasília

Tuca Andrada não tem filtro nas redes sociais. Neste domingo (20), o ator voltou a gerar polêmica ao comentar o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em seu perfil no X (ex-Twitter), ele compartilhou uma imagem do político com uma acusação direta: sugeriu que Bolsonaro não estaria usando sonda nasogástrica, como informado por sua equipe médica.>