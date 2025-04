SUSTO

Apartamento da mãe de Maiara e Maraisa é invadido por criminosos: 'Graças a Deus estava na missa'

Dona Almira, mãe da dupla sertaneja, não estava em casa no momento da invasão; crime aconteceu na manhã deste domingo de Páscoa (20)

Segundo relatos, criminosos conseguiram entrar no prédio driblando o sistema de segurança e assustando os moradores do local. Logo começaram a circular boatos de que o alvo poderia ser a residência das próprias artistas. Mas, com o avanço das apurações, veio a confirmação: o endereço da vez era mesmo o da mãe das irmãs.>