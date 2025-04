VEJA

Bolsonaro mostra pontos de cirurgia e dreno em foto após cirurgia de 12 horas

Ex-presidente foi submetido a operação para retirar aderências no intestino e reconstruir a parede abdominal

Millena Marques

Publicado em 20 de abril de 2025 às 14:57

Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou uma foto em que mostra os pontos da cirurgia neste domingo (20), no seu perfil oficial do Instagram. O ex-chefe do Executivo também apresentou um boletim médico atualizado. >

Bolsonaro segue internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, após realizar uma cirurgia de 12 horas para retirar aderências no intestino e reconstruir a parede abdominal. "Tenho me mantido estável, com a pressão controlada e uma resposta clínica considerada positiva pelos médicos", diz trecho na nota. >

O comunicado também diz que o ex-presidente segue sem alimentação oral, recebendo nutrição por via venosa e realizando sessões diárias e mais acentuadas de fisioterapia. recomendação médica é de repouso absoluto, sem visitas, e ainda não há uma data definida para alta da UTI. "Agradeço imensamente a todos que têm enviado orações e mensagens de apoio", escreveu. >