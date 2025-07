BARBÁRIE

Mulher indígena é presa com homens por 9 meses e relata estupros de policiais enquanto amamentava

Vítima relatou ter sido ameaçada caso denunciasse os abusos

Um mulher indígena da etnia Kokama passou nove meses em uma cela masculina na delegacia de Santo Antônio do Içá (AM), localizada a cerca de 800 km de Manaus. Ela acusa cinco policiais militares e um guarda municipal de cometer estupros sistemáticos contra ela, inclusive enquanto amamentava seu bebê, tudo isso sob ameaças de represálias caso denunciasse. O caso foi relatado pela vítima ao portal Sumaúma. >

A mulher, que não foi identificada, cumpria prisão domiciliar após ser condenada por homicídio em 2022. Ela foi detida de surpresa no final daquele ano após uma suposta denúncia de violência doméstica feita por uma vizinha. Na ocasião, ela foi levada para a delegacia de Santo Antônio do Içá (AM), onde ficou presa por nove meses. No local, não eram respeitadas as normas básicas de custódia e ela dividiu a cela com homens.>