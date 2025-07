HORÁRIO

Bolsonaro tem entrevista interrompida para cumprir medida cautelar

Ex-presidente precisa estar em casa a partir das 19h

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), alvo de uma operação da Polícia Federal nesta sexta-feira (18) , precisou interromper uma entrevista que concedia à BandNews por conta da proximidade do horário para se recolher em casa. É que uma das medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) é permanecer em casa à noite e também aos finais de semana e a proibição também de se ausentar de Brasília, entre outras. A justificativa foi para evitar uma possível fuga do Brasil.>

O ex-mandatário também não pode conversar com terceiros, incluindo representantes de embaixadas e o filho Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, nem com réus da ação penal contra ele.>

Em entrevista mais cedo a jornalistas, ele afirmou que as medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) representam uma "suprema humilhação" e que nunca teve a intenção de sair do Brasil ou se abrigar em embaixadas.>

"Nunca pensei em sair do Brasil, (ir para) embaixada. Mas as cautelares são em função disso, tenho horário para ficar na rua. Objetivo é a suprema humilhação”, afirmou o ex-presidente. "É um novo inquérito do meu filho Eduardo, pela acusação são 12 anos de cadeia contra ele", acrescentou, explicando que se trata de um novo caso investigado pelo STF. "Acredito que Eduardo vai continuar nos EUA, se ele vier para cá vai ter problemas.">

Bolsonaro voltou a negar que tentou dar um golpe após perder as eleições para Lula (PT), em 2022. "Nada de concreto existe ali, não tem prova de nada. Um golpe no domingo, sem Forças Armada, golpe de festim...">

A decisão judicial também proíbe Bolsonaro de sair de casa entre 19h e 7h, inclusive aos fins de semana, além de vetar seu acesso às redes sociais, o contato com diplomatas e embaixadas, e qualquer comunicação com outros investigados nos inquéritos que tramitam no STF. As restrições, segundo Moraes, visam impedir interferências do ex-presidente nos processos judiciais em andamento.>