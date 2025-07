INVESTIGADO

Tornozeleira, sem redes e longe de embaixadas: entenda as medidas restritivas contra Bolsonaro

STF alegou risco de fuga do ex-presidente

As fotos do interrogatório de Jair Bolsonaro no STF

Além disso, Bolsonaro está proibido de usar redes sociais, manter contato com outros investigados pelo STF e se comunicar com diplomatas e embaixadores estrangeiros. A restrição inclui também a aproximação física de sedes diplomáticas. Na prática, isso pode significar que o ex-presidente não se comunique com o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos. Eduardo é investigado por suposta tentativa de obstrução da Justiça e articulações com aliados de Donald Trump.>

As medidas foram tomadas após indícios de que Jair Bolsonaro estaria buscando asilo político junto ao ex-presidente norte-americano, com quem mantém relações estreitas. Segundo ministros da Corte, as atitudes do ex-presidente indicavam risco de fuga do país. As restrições estão relacionadas ao inquérito que apura tentativa de obstrução da Justiça, coação no curso do processo e ataques à soberania nacional.>