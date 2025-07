OPERAÇÃO DA PF

'Nunca abri um pen drive na vida', diz Bolsonaro sobre item achado em banheiro

Ex-presidente afirmou a jornalistas que irá perguntar sobre origem do objeto à mulher, Michelle Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse a jornalistas nesta sexta-feira (18), na sede do partido, em Brasília, que não sabe de quem é o pen drive encontrado pela Polícia Federal no banheiro da suíte de sua casa. O objeto foi localizado por agentes da PF em uma gaveta e apreendido durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão.>

"Olha, uma pessoa pediu para ir ao banheiro [durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão] e voltou com um pen drive na mão. Eu nunca abri um pen drive na minha vida. Eu não tenho nem laptop em casa pra mexer com pen drive. A gente fica preocupado com isso. Se tivesse algo comprometedor - e eu não sou bandido -, se tivesse, estaria lá à disposição?", disse ele aos repórteres.>