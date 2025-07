SALVADOR

Fisioterapeuta é investigada por furtar joias de pacientes durante consultas

Ela prestou depoimento na delegacia e foi liberada

Uma fisioterapeuta de Salvador é investigada pelo crime de furto de joias e objetos de luxo. Segundo informações da Polícia Civil, ela foi alvo de um mandado de busca e a apreensão na manhã desta sexta-feira (18). Os policiais da 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho) foram até a residência da suspeita, no bairro do Garcia, efetuar o cumprimento do mandado. >

As investigações indicam que a profissional utilizava o momento durante as sessões para furtar os objetos. "Ela também induzia as vítimas a desconfiarem de seus próprios funcionários domésticos, desviando as suspeitas", declarou a Polícia Civil, em nota.>