DECISÃO UNÂNIME

Bolsonaro vira réu e vai a julgamento por tentativa de golpe, decide STF

Além do ex-presidente, sete aliados também serão réus

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira (26) aceitar a denúncia por tentativa de golpe contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai virar réu e irá a julgamento pelo crime. Além de Bolsonaro, outras sete pessoas, apontadas como do "núcleo duro" da tentativa golpista, também viraram réus. Agora, os acusados a responder a um processo penal — que pode levar a condenações com penas de prisão.>