DENTRO DO QUARTO

Após live, Bolsonaro é intimado no hospital sobre ação do golpe

Prazo para apresentar a defesa começa a contar a partir da notificação

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi intimado na tarde desta quarta-feira (23) dentro do hospital DF Star, em Brasília, onde está internado, sobre a abertura da ação penal do plano de golpe. Ele está internado desde 13 de abril, quando fez uma cirurgia de 12 horas para retirar aderências no intestino e reconstruir a parede abdominal.>

Bolsonaro e outros seis investigados do "núcleo crucial" do golpe vão responder a um processo penal por cinco crimes - organização criminosa armada, golpe de estado, tentativa de abolição violenta do estado democrático, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado contra o patrimônio da União. As penas em caso de condenação podem chegar a 43 anos de prisão.>