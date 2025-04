LUTO

Bolsonaro, Putin e Rei Charles: autoridades e políticos lamentam morte do papa Francisco

Líder religioso morreu nesta segunda-feira (21) após complicações de saúde

Esther Morais

Publicado em 21 de abril de 2025 às 08:59

Papa Francisco era figura querida pelo público Crédito: Shutterstock

Diversas autoridades e figuras políticas lamentaram a morte no Papa Francisco, na manhã desta segunda-feira (21), pelas redes sociais. As declarações já foram feitas por lideranças de todo mundo. >

No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou nesta segunda-feira (21) luto oficial de sete dias no Brasil em homenagem ao Papa Francisco. >

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que é católico, divulgou uma mensagem: "O mundo e os católicos se despedem daquele que ocupava uma das figuras mais simbólicas da fé cristã: o Papa. Mais que um líder religioso, o papado representa a continuidade de uma tradição milenar, guardiã de valores espirituais que moldaram civilizações. Para o Brasil e o mundo, a figura do Papa sempre foi sinal de unidade, esperança e orientação moral. Sua partida nos convida à reflexão e à renovação da fé, lembrando-nos da força da espiritualidade como guia para tempos de incerteza".>

O vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, relembrou um encontro que teve com o pontífice. "Em 2015, tive a honra de estar com o Papa Francisco, ao lado de prefeitos de capitais brasileiras e europeias — um encontro emocionante que levo no coração. Para os baianos, o carinho por ele é ainda mais especial, pois foi durante seu pontificado que Irmã Dulce foi canonizada", escreveu.

>

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, também se declarou: "[Ele] deixa um legado que transcende as fronteiras da religião. Com simplicidade, coragem e palavras sempre guiadas pelo amor, ele tocou os corações de milhões ao redor do mundo, pregando a solidariedade, o cuidado com o próximo e o respeito às diferenças", compartilhou. >

Já o governador da Bahia Jerônimo Rodrigues manifestou pesar pela perda. "O mundo se despede hoje de uma das maiores referências de fé, humanidade e coragem do nosso tempo", declarou. >

O país natal do papa Francisco, a Argentina, também se manifestou por meio de nota do governo. "Lamentamos profundamente o falecimento do papa Francisco, o primeiro líder argentino da igreja católica".>

A Casa Branca, representantes dos Estados Unidos, postou uma foto em homenagem ao pontífice. Confira abaixo:>

Rest in Peace, Pope Francis. ✝️ pic.twitter.com/8CGwKaNnTh — The White House (@WhiteHouse) April 21, 2025

O presidente russo, Vladimir Putin, enviou suas condolências. “Durante os anos de seu pontificado, ele promoveu ativamente o desenvolvimento do diálogo entre as Igrejas Ortodoxa Russa e Católica Romana, assim como a cooperação construtiva entre a Rússia e a Santa Sé. Nesta hora triste, gostaria de transmitir a você e a todo o clero católico minhas palavras de solidariedade e apoio”, disse.>