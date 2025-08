EUA

Adidas reforça possível aumento de preços após tarifas

Custos da empresa aumentarão em US$ 230 milhões no segundo semestre, avalia CEO

O CEO da Adidas, Bjørn Gulden, voltou a falar sobre um possível aumento de preço nos produtos da marca esportiva alemã para o público dos Estados Unidos. A medida, ainda sem novos valores definidos, é resultado das tarifas impostas pelo presidente estadunidense, Donald Trump, às exportações de outros países para os EUA. Com elas, os custos da empresa aumentarão em US$ 230 milhões no segundo semestre.>