Goleiro brasileiro de 27 anos morre afogado em Portugal

Jeferson Merli defendia o Grupo Desportivo de Caldelas, da 1ª Divisão de seniores da AF Braga

Millena Marques

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 08:36

Jeferson Merli Crédito: Reprodução

O jogador brasileiro Jeferson Merli, de 27 anos, morreu afogado em uma praia fluvial de Terras de Bouro, no norte de Portugal, no último sábado (2). Ele atuava como goleiro pelo Grupo Desportivo de Caldelas, da 1ª Divisão de seniores da AF Braga. >

O atleta era natural de Vista Alegre do Alto, na região de Ribeirão Preto, em São Paulo. De acordo com a imprensa de Portugal, Merli foi encontrado morto por volta das 21h30 no Parque Nacional da Peneda-Gerês, área turística no norte lusitano, a 30 quilômetros de Braga. >

Em nota, o Caldelas lamentou a morte do jogador. "É com enorme tristeza e profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do nosso guarda-redes Jeferson Merli. O Jeferson, que recentemente tinha renovado com o nosso clube, deixa-nos não só a sua dedicação dentro de campo, mas também a amizade, o profissionalismo e o espírito de união que sempre o caracterizaram", diz trecho do comunicado. >

Ao g1 Ribeirão Preto e Franca, um amigo de Merli, identificado como Daniel Augusto Galo, disse que o goleiro estava com a namorada e que desapareceu na água após entrar no rio, por voltar das 18h. A informação foi confirmada por familiares do jogador. O amigo disse que a namorada acionou o Corpo de Bombeiros, mas o corpo foi encontrado sem vida à noite. >

A Prefeitura de Vista Alegre do Alto também lamentou a morte de Merli. "Sua partida tão precoce causa comoção e dor a todos que o conheciam. Neste momento difícil, nos unimos em solidariedade à família Merli, desejando força e consolo a todos que sofrem com essa triste perda", diz trecho da nota oficial. >

