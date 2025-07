POLÍTICA

Governo Lula acende alerta e teme impacto do tarifaço em 2026

Após surfarem na onda da soberania nacional, integrantes do governo Lula já se preocupam com impactos do tarifaço nas eleições de 2026

Metrópoles

Publicado em 29 de julho de 2025 às 13:04

Lula e Donald Trump Crédito: Reprodução

Se publicamente o governo tentar surfar na retórica da soberania nacional, nos bastidores integrantes do governo Lula já demonstram apreensão com os impactos econômicos do tarifaço prometido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.>