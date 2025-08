PRISÃO

Justiça nega novo pedido de fiança do rapper e produtor Diddy

Empresário ficará preso até definição da sentença em 3 de outubro

Foi negado o terceiro pedido de pagamento de fiança solicitado pela defesa do rapper, empresário e produtor americano Sean Combs, popularmente conhecido pela apelido de “Diddy”. O músico, de 55 anos, foi condenado em julho deste ano pelos casos de transporte para fins de prostituição de duas de suas ex-namoradas: Cassandra "Cassie" Ventura e uma mulher identificada com o pseudônimo de Jane. >

Apesar da condenação, a pena de 'Diddy' ainda não foi definida. A pena máxima para cada um dos crimes é de 10 anos de prisão. Com isso as penas somadas chegam a 20 anos. O veredito com a sentença final será emitida no dia 3 de outubro. Ele está preso desde setembro de 2024 e com a nova negativa da Justiça americana deve permanecer em cárcere até a sentença seja definida.>