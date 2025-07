RAPPER CONDENADO

Sexo, drogas e celebridades: saiba como eram as festas de P. Diddy

Após condenação, vídeos e relatos revelam bastidores das festas do rapper, com famosos, abusos e tráfico sexual

Após ser condenado por transporte para fins de prostituição, o rapper Sean "Diddy" Combs teve exposto o lado sombrio de suas lendárias “festas do branco”, regadas a sexo, drogas e famosos como Beyoncé, DiCaprio e Mariah Carey. >

Condenado nesta quarta-feira (2) por duas acusações relacionadas ao tráfico sexual, Diddy viu sua imagem pública ruir. Com o julgamento em Nova York, vieram à tona imagens, vídeos e testemunhos que revelam o verdadeiro clima das famosas festas do rapper em East Hampton, entre 1998 e 2009.>

Conhecidas como “festas do branco”, por exigirem que todos os convidados estivessem vestidos da mesma cor, os eventos reuniram estrelas como Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Jay Z, Ashton Kutcher, Mariah Carey e Leonardo DiCaprio. Mas, além do glamour, havia bastidores obscuros.>

A ex-atriz Adria English, em depoimento, contou que era forçada a fazer sexo com convidados, além de receber bebidas misturadas com êxtase. “As coisas que nos forçaram a fazer me assombram até hoje”, declarou.>