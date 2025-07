A FILA ANDOU

Ex de Benício Huck, Duda Guerra assume novo romance com estudante de Medicina

Após término conturbado com o filho de Luciano Huck e Angélica, influenciadora surge em clima de romance

O anúncio do namoro veio menos de dois meses após o término com Benício Huck , filho dos apresentadores Luciano Huck e Angélica. A proximidade entre os relacionamentos chamou atenção dos seguidores e foi suficiente para reacender os comentários sobre o fim conturbado do romance anterior.>

Nos bastidores, o término com Benício foi marcado por tensão familiar. Fontes próximas ao ex-casal afirmam que o namoro nunca contou com a aprovação total da família Huck, especialmente de Angélica. “Ela não gostava da exposição do casal nas redes sociais e demonstrava resistência ao envolvimento do filho com Duda”, revelou uma pessoa próxima. Rumores apontam que o desconforto da apresentadora teria influenciado diretamente no desgaste do relacionamento.>