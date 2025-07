APÓS CONDENAÇÃO

Diddy tem pedido de fiança negado pela Justiça e deve continuar preso: 'propensão à violência'

Audiência de sentença foi proposta para o dia 3 de outubro; rapper foi condenado nesta quarta em duas das cinco acusações

O argumento utilizado pelo juiz, que não teve o nome divulgado, foi o de que Diddy demonstrou "desrespeito pelo Estado de direito e propensão à violência". Ao lembrar que já tinha negado fiança antes do julgamento, o juiz afirmou que não via motivo para mudar de ideia agora.>

O veredito do júri foi dado nesta quarta-feira (2), no Tribunal de Nova York, nos Estados Unidos, e considerou o rapper culpado pelos casos de transporte para fins de prostituição de duas de suas ex-namoradas: Cassandra "Cassie" Ventura e uma mulher identificada com o pseudônimo de Jane.>