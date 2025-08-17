Acesse sua conta
Atiradores abrem fogo em restaurante em Nova York e deixam 3 mortos e 8 feridos

Departamento de Polícia de Nova York procura por 'múltiplos suspeitos' envolvidos no crime

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 10:02

Ataque aconteceu no
Ataque aconteceu no "Taste of the City Lounge" Crédito: Reprodução/Google Street View

Três pessoas foram assassinadas e outras oito ficaram feridas durante um tiroteio na madrugada deste domingo, 17, em Nova York, nos Estados Unidos. Elas estavam em um estaurante conhecido como "Taste of the City Lounge", no distrito do Brooklyn. As informações são do site NBC News.

As vítimas são três homens, um de 27 anos, um de 35 e o outro de idade ainda não informada. Segundo a polícia local, mais de um atirador efetuou os disparos, mas até agora ninguém foi preso.

Chefe da polícia nova-iorquina, a comissária Jessica Tisch disse que os outros oito feridos foram transferidos para hospitais da região. De acordo com ela, os ferimentos não são graves o bastante para representar risco à vida dessas pessoas.

"É uma coisa terrível o que aconteceu e vamos investigar para saber o que ocorreu", afirmou ela, ainda de acordo com o NBC News.

