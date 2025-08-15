Acesse sua conta
Trump diz que 'não ficará feliz' se cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia não sair hoje

Republicano está de olho no Nobel da Paz e se encontra com Putin no Alasca nesta sexta-feira (15)

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Tharsila Prates

  • Estadão

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 19:28

Donald Trump recebe Vladimir Putin no Alasca para uma tentativa de cessar-fogo
Donald Trump recebe Vladimir Putin no Alasca para uma tentativa de cessar-fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia Crédito: Divulgação Casa Branca

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que quer um cessar-fogo rapidamente para o conflito entre Rússia e Ucrânia e ressaltou que "não ficará feliz" se não acontecer nesta sexta-feira (15). A afirmação foi feita em vídeo publicado na Truth Social. Nas imagens, o republicano estava a bordo do Air Force One, a caminho do Alasca, onde se encontrou nesta tarde com o homólogo russo, Vladimir Putin.

O presidente norte-americano recebeu Putin com um tapete vermelho, aperto de mãos e sorriso no rosto. Os dois tiraram fotos para a imprensa antes de se encaminharem para a base militar Elmendorf-Richardson, em Anchorage, palco da reunião. Putin também estava sorridente. Fotos e vídeos dos dois foram divulgados nas redes sociais da Casa Branca, com a legenda "Histórico".

"Eu quero algumas coisas, quero ver um cessar-fogo. Isso não tem a ver com a Europa. A Europa não está me dizendo o que fazer", disse Trump no vídeo, ao pontuar que os europeus "obviamente" estarão envolvidos no processo de paz, assim como o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O líder ucraniano afirmou que "os russos também estão matando. E isso diz muito". Em uma série de publicações no X, Zelensky declarou que discutiu com americanos e europeus "o que realmente pode funcionar" para acabar com o conflito. "A Ucrânia está pronta para trabalhar da forma mais produtiva possível para encerrar a guerra, e contamos com uma posição firme por parte dos Estados Unidos. Os russos levam em conta a força americana. Não se enganem: força", escreveu.

O ucraniano ressaltou ainda que recebeu nesta sexta-feira (15) relatórios da inteligência do país sobre o que Putin está levando à mesa de negociações com Trump e sobre os mais recentes ataques russos contra a Ucrânia. "É necessária uma reunião de líderes, pelo menos Ucrânia, Estados Unidos e o lado russo. É exatamente nesse formato que decisões eficazes são possíveis. São necessárias garantias de segurança. É necessária uma paz duradoura."

Zelensky pontuou também que segue em contato sobre o tema com aliados na Europa e que está se "preparando para as próximas discussões" com os líderes europeus.

Sobre a vontade declarada de Trump de receber o prêmio Nobel da Paz, a ex-secretária de Estado americana Hillary Clinton - que perdeu a eleição presidencial de 2016 para Donald Trump - disse que até ela indicará o republicano ao Nobel se ele conseguir um acordo com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

"Se Donald Trump negociar o fim da guerra de Putin na Ucrânia sem que a Ucrânia tenha que ceder território, eu mesma o indicarei para o Prêmio Nobel da Paz", disse a ex-primeira-dama americana no X nesta sexta-feira.

"Trump já deveria saber que não se encontrará com um amigo dos Estados Unidos hoje", afirmou. "Ele se encontrará com um adversário que quer a destruição da América e o fim de toda a aliança ocidental", disse.


