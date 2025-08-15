Acesse sua conta
Trump sobre cessar-fogo na Ucrânia: 'Ainda não chegamos lá'

Presidente norte-americano se encontrou com o russo Vladimir Putin

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 21:50

Vladimir Putin e Donald Trump posam para fotos durante encontro no Alasca
Vladimir Putin e Donald Trump posam para fotos durante encontro no Alasca: 'Buscando a paz' Crédito: Divulgação/ Casa Branca

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que falará com representantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sobre o encontro que teve com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca, nesta sexta-feira (15).

"Europa e Ucrânia precisam concordar com o que acordamos hoje", disse Trump, em entrevista concedida após fala do mandatário russo, que basicamente havia comentado que as negociações foram pacíficas com o homólogo americano.

"Tivemos reunião muito produtiva", disse Trump, sem dar detalhes sobre os termos do acordo. "Ainda temos algumas questões por resolver", afirmou o presidente. "Espero vê-lo em breve", concluiu Trump em sua fala.

Após comentários, Putin sugeriu que o próximo encontro ocorra em Moscou, enquanto o presidente americano foi evasivo em sua resposta ao convite.

Ao abordar a questão de um cessar-fogo na Ucrânia, o presidente dos EUA afirmou: "Ainda não chegamos lá, mas estamos próximos".

Os comentários foram feitos em entrevista coletiva promovida após a reunião.

Na rede social X, a Casa Branca postou a foto que ilustra esta matéria com a seguinte legenda: "Nós fizemos um bom progresso hoje... Tivemos um encontro produtivo e muitos pontos com os quais concordamos", diz o presidente Donald Trump.

