Trump defende Bolsonaro e diz que Brasil é um dos 'piores parceiros comerciais'; Lula rebate

O republicano também repetiu que o País lida de "péssima maneira com a política quando eles prendem um ex-presidente"

Estadão

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 22:04

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar que o Brasil tem sido "horrível" nas relações comerciais com os americanos. O republicano também repetiu que o País lida de "péssima maneira com a política quando eles prendem um ex-presidente", em referência à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL). "É uma execução política o que o Brasil tenta fazer com Bolsonaro", acrescentou Trump.

Durante coletiva de imprensa na Casa Branca, Trump disse conhecer Bolsonaro e afirmou que o ex-presidente brasileiro é "um homem honesto".

Sobre a relação comercial com o Brasil, o presidente americano afirmou que o País aplica tarifas "tremendas" sobre os EUA, e que é "um dos nossos piores parceiros comerciais". Quando questionado se ele está preocupado com a aproximação do Brasil e do México com a China, Trump foi enfático: "Não estou. Eles não estão muito bem. Estamos melhores do que eles."

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiu nesta quinta-feira (14), em Pernambuco, às declarações do presidente dos Estados Unidos. "É mentira que o Brasil seja mau parceiro. O Brasil é bom, só não vai andar de joelhos para governo americano", disse Lula.

O petista ainda acusou os EUA de ameaçarem o País "todos os dias" e afirmou que, se Trump fosse brasileiro, seria julgado e preso pela invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Lula ainda rebateu dizendo que os EUA não têm prejuízo no comércio com o Brasil. "Se você pegar 15 anos, eles tiveram lucro de US$ 410 bilhões", afirmou. "Ele resolveu contar algumas mentiras sobre o Brasil e nós estamos desmentindo."