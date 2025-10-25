Acesse sua conta
Apresentador descobre ao vivo que esposa foi presa por planejar a morte dele

Aaron Goodwin descobriu o caso durante gravação em local abandonado na Califórnia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 07:36

Aaron Goodwin com a esposa Victoria Goodwin
Aaron Goodwin com a esposa Victoria Goodwin Crédito: Reprodução

A exibição de um episódio recente de “Ghost Adventures” revelou um drama pessoal vivido por Aaron Goodwin, 49 anos. Durante as gravações em um antigo manicômio na Califórnia, o investigador de fenômenos paranormais recebeu uma ligação que mudaria sua vida. Ele precisou interromper o trabalho e avisou ao colega que deixaria o local. O companheiro de equipe reagiu: “Eu não vou ficar aqui sozinho”.

Do outro lado da chamada estava a polícia. A esposa de Aaron, Victoria Goodwin, 32, havia sido detida por contratar alguém para assassiná-lo. A prisão ocorreu em março deste ano, mas o público só tomou conhecimento da história quando o episódio foi ao ar.

Segundo informações divulgadas pelo TMZ, Victoria mantinha contato com um detento na Flórida desde outubro de 2024 e teria acertado com ele o homicídio do marido. Em mensagens, ela deixou claro o plano. “Eu sou uma pessoa ruim? Eu escolhi acabar com a existência dele ao invés do divórcio”, escreveu. O esquema veio à tona quando o celular do presidiário foi apreendido.

A acusada teria oferecido 11.515 dólares pelo crime e já havia realizado um pagamento inicial de 2.500 dólares. Ao ser confrontada pelas autoridades, afirmou que pensava estar comprando um celular e que as mensagens eram apenas fantasias sobre uma vida longe do esposo.

Abalado com toda a situação, Aaron preferiu não assistir ao episódio que expôs a descoberta. No X, ele desabafou: “Não quero viver essa noite de novo”.

Victoria Goodwin foi sentenciada e deverá cumprir entre 36 e 90 meses na prisão.

Crime

