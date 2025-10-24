CASO MISTERIOSO

Em reviravolta, família diz que morte de filho de lenda do boxe foi homicídio

Adolescente de 17 anos foi encontrado morto no apartamento onde vivia com a mãe

Carol Neves

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 21:31

Arturo Gatti Jr. Crédito: Reprodução

A morte de Arturo Gatti Jr., aos 17 anos, ganhou novos contornos depois que a família do jovem anunciou que o caso está sendo investigado como homicídio. Até então, a causa do falecimento havia sido apontada como suicídio, já que ele foi encontrado sem vida por um vizinho no apartamento em que morava com a mãe no México.

Sofia Gatti, irmã do adolescente, divulgou um comunicado afirmando que a família "recebeu documentos das autoridades indicando que o caso está sendo investigado como homicídio". Ela aproveitou para agradecer o apoio recebido: "Quero agradecer a todos que têm apoiado o esforço contínuo para descobrir a verdade sobre a morte do meu irmão, Arturo Gatti Jr.", escreveu em página do site de crowdfunding GoFundMe, segundo informações do New York Post e The US Sun.

No comunicado, Sofia detalhou que "medidas legais e investigativas foram tomadas" nos três países envolvidos - México, Canadá e Estados Unidos - em busca da "verdade" e da "justiça para Arturo". "Representantes da família e advogados solicitaram a preservação dos restos mortais de Arturo, garantiram acesso à investigação e iniciaram análises forenses", acrescentou. Ela ainda explicou que as despesas até o momento incluíram "honorários advocatícios, solicitações de documentos, viagens ao México para procedimentos oficiais e o financiamento inicial de uma equipe de investigação independente nos EUA com experiência em casos criminais internacionais".

A família busca agora cerca de US$ 16.000 para dar continuidade ao trabalho jurídico e forense, incluindo exames toxicológicos ampliados, testes de impressões digitais e consultas com especialistas. "Cada contribuição ajuda a manter a transparência e a responsabilidade, permitindo que a família busque a verdade, a integridade e a justiça para Arturo", concluiu Sofia, ressaltando que o objetivo é unificar os esforços legais nos países envolvidos.

Morte de Arturo Jr.

A morte de Arturo Jr. ocorreu 16 anos após a morte misteriosa de seu pai, o lendário boxeador canadense Arturo Gatti. O lutador foi encontrado morto durante férias em Porto de Galinhas, Pernambuco, em julho de 2009, quando seu filho tinha apenas 10 meses. O caso também foi inicialmente considerado suicídio, mas permanece cercado de controvérsias. Amanda Rodrigues, mãe de Arturo Jr. e então esposa de Gatti, chegou a ficar presa por 18 dias sob suspeita de assassinato, sendo liberada após a conclusão das autoridades de que se tratava de suicídio por enforcamento.

A família contestou o laudo e apontou que o lutador foi deixado inconsciente e estrangulado, além de destacar que Gatti havia assinado uma apólice de seguro de US$ 3,4 milhões em favor da esposa e da família um mês antes de morrer.

Arturo Jr. tinha planos de seguir a carreira do pai no boxe, esporte que começou a praticar aos seis anos. O pai conquistou o cinturão dos superpenas da Federação Internacional de Boxe em 1995 e o título dos superleves pelo Conselho Mundial de Boxe em 2004.