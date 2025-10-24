Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vídeo: família tem barco afundado por sete orcas no Atlântico

Animais colidiram repetidamente com a embarcação na costa de Portugal

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 16:33

Orcas bateram no barco várias vezes
Orcas bateram no barco várias vezes Crédito: Reprodução

Horas à deriva em pleno Atlântico marcaram o início da expedição que uma família francesa planejava havia um ano. O passeio transformou-se em drama quando o veleiro em que viajavam foi destruído por orcas na costa de Portugal, em 10 de outubro, logo após as 18h (horário local). O resgate só ocorreu graças a um pesqueiro que localizou os quatro náufragos após buscas prolongadas com apoio de barco e helicóptero dos guardas costeiros.

Adrien Deparis, que estava acompanhado da companheira e das duas filhas, relatou que cerca de sete orcas cercaram o barco e passaram a golpear o casco e o leme com cabeçadas e movimentos das caudas. “Elas se concentraram na estrutura e no leme, batiam sem parar. Nesse momento, percebi que o barco ia afundar”, declarou à BFMTV.

A água tomou a cabine rapidamente e o sistema de direção deixou de funcionar. As orcas permaneceram próximas durante aproximadamente 40 minutos antes de se afastarem. Enquanto aguardavam socorro, o bote salva-vidas chegou a se desprender, obrigando Adrien a mergulhar para recuperá-lo. “Entramos em modo de sobrevivência”, disse.

Quando finalmente subiram a bordo da embarcação pesqueira que os resgatou, o sentimento foi de alívio. “Ver nosso barco desaparecer foi doloroso, mas o mais importante é que estamos vivos. Perdemos tudo, mas ficamos juntos”, afirmou o francês.

Orcas na Califórinia

No Golfo da Califórnia, a predação de tubarões-baleia por orcas tem se tornado mais comum, sugerindo especialização ecológica dessa população por Kelsey Williamson
No Golfo da Califórnia, a predação de tubarões-baleia por orcas tem se tornado mais comum, sugerindo especialização ecológica dessa população por Kelsey Williamson
No Golfo da Califórnia, a predação de tubarões-baleia por orcas tem se tornado mais comum, sugerindo especialização ecológica dessa população por Kelsey Williamson
No Golfo da Califórnia, a predação de tubarões-baleia por orcas tem se tornado mais comum, sugerindo especialização ecológica dessa população por Kelsey Williamson
No Golfo da Califórnia, a predação de tubarões-baleia por orcas tem se tornado mais comum, sugerindo especialização ecológica dessa população por Kelsey Williamson
No Golfo da Califórnia, a predação de tubarões-baleia por orcas tem se tornado mais comum, sugerindo especialização ecológica dessa população por Kelsey Williamson
No Golfo da Califórnia, a predação de tubarões-baleia por orcas tem se tornado mais comum, sugerindo especialização ecológica dessa população por Kelsey Williamson
1 de 7
No Golfo da Califórnia, a predação de tubarões-baleia por orcas tem se tornado mais comum, sugerindo especialização ecológica dessa população por Kelsey Williamson

O episódio integra uma série de ocorrências semelhantes registradas nas costas de Portugal e Espanha, envolvendo o grupo conhecido como orcas ibéricas. Embora o comportamento impressione pela força dos animais, especialistas destacam que não se trata de ataques intencionais.

A presidente da associação C’est Assez!, Christine Grandjean, explica que o comportamento pode estar ligado à curiosidade ou a um processo de aprendizado entre as orcas. “Não há agressividade nem intenção de machucar. Nenhum humano jamais foi atacado por orcas”, reforçou.

Tags:

Baleias Orcas

Mais recentes

Imagem - EUA sancionam presidente da Colômbia após troca de acusações com Donald Trump

EUA sancionam presidente da Colômbia após troca de acusações com Donald Trump
Imagem - O Monstro de Florença: conheça a história real da nova série da Netflix, que revive crime sombrio na Itália

O Monstro de Florença: conheça a história real da nova série da Netflix, que revive crime sombrio na Itália
Imagem - Comissária revela salário, mostra apartamento decorado em Dubai e conta como é trabalhar na Emirates

Comissária revela salário, mostra apartamento decorado em Dubai e conta como é trabalhar na Emirates

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada