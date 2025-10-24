Vídeo: família tem barco afundado por sete orcas no Atlântico

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 16:33
Horas à deriva em pleno Atlântico marcaram o início da expedição que uma família francesa planejava havia um ano. O passeio transformou-se em drama quando o veleiro em que viajavam foi destruído por orcas na costa de Portugal, em 10 de outubro, logo após as 18h (horário local). O resgate só ocorreu graças a um pesqueiro que localizou os quatro náufragos após buscas prolongadas com apoio de barco e helicóptero dos guardas costeiros.
Adrien Deparis, que estava acompanhado da companheira e das duas filhas, relatou que cerca de sete orcas cercaram o barco e passaram a golpear o casco e o leme com cabeçadas e movimentos das caudas. “Elas se concentraram na estrutura e no leme, batiam sem parar. Nesse momento, percebi que o barco ia afundar”, declarou à BFMTV.
A água tomou a cabine rapidamente e o sistema de direção deixou de funcionar. As orcas permaneceram próximas durante aproximadamente 40 minutos antes de se afastarem. Enquanto aguardavam socorro, o bote salva-vidas chegou a se desprender, obrigando Adrien a mergulhar para recuperá-lo. “Entramos em modo de sobrevivência”, disse.
Quando finalmente subiram a bordo da embarcação pesqueira que os resgatou, o sentimento foi de alívio. “Ver nosso barco desaparecer foi doloroso, mas o mais importante é que estamos vivos. Perdemos tudo, mas ficamos juntos”, afirmou o francês.
O episódio integra uma série de ocorrências semelhantes registradas nas costas de Portugal e Espanha, envolvendo o grupo conhecido como orcas ibéricas. Embora o comportamento impressione pela força dos animais, especialistas destacam que não se trata de ataques intencionais.
A presidente da associação C’est Assez!, Christine Grandjean, explica que o comportamento pode estar ligado à curiosidade ou a um processo de aprendizado entre as orcas. “Não há agressividade nem intenção de machucar. Nenhum humano jamais foi atacado por orcas”, reforçou.