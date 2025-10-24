SUSTO

Vídeo: família tem barco afundado por sete orcas no Atlântico

Animais colidiram repetidamente com a embarcação na costa de Portugal

Carol Neves

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 16:33

Orcas bateram no barco várias vezes Crédito: Reprodução

Horas à deriva em pleno Atlântico marcaram o início da expedição que uma família francesa planejava havia um ano. O passeio transformou-se em drama quando o veleiro em que viajavam foi destruído por orcas na costa de Portugal, em 10 de outubro, logo após as 18h (horário local). O resgate só ocorreu graças a um pesqueiro que localizou os quatro náufragos após buscas prolongadas com apoio de barco e helicóptero dos guardas costeiros.

Adrien Deparis, que estava acompanhado da companheira e das duas filhas, relatou que cerca de sete orcas cercaram o barco e passaram a golpear o casco e o leme com cabeçadas e movimentos das caudas. “Elas se concentraram na estrutura e no leme, batiam sem parar. Nesse momento, percebi que o barco ia afundar”, declarou à BFMTV.

Le bateau d'une famille française attaqué par des orques au large du Portugal pic.twitter.com/NuDvZVFAxh — BFMTV (@BFMTV) October 24, 2025

A água tomou a cabine rapidamente e o sistema de direção deixou de funcionar. As orcas permaneceram próximas durante aproximadamente 40 minutos antes de se afastarem. Enquanto aguardavam socorro, o bote salva-vidas chegou a se desprender, obrigando Adrien a mergulhar para recuperá-lo. “Entramos em modo de sobrevivência”, disse.

Quando finalmente subiram a bordo da embarcação pesqueira que os resgatou, o sentimento foi de alívio. “Ver nosso barco desaparecer foi doloroso, mas o mais importante é que estamos vivos. Perdemos tudo, mas ficamos juntos”, afirmou o francês.

Orcas na Califórinia 1 de 7

O episódio integra uma série de ocorrências semelhantes registradas nas costas de Portugal e Espanha, envolvendo o grupo conhecido como orcas ibéricas. Embora o comportamento impressione pela força dos animais, especialistas destacam que não se trata de ataques intencionais.