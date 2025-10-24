CLIMA TENSO

EUA sancionam presidente da Colômbia após troca de acusações com Donald Trump

Tesouro americano acusa presidente colombiano de ligação com narcotráfico, sem apresentar provas

Carol Neves

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 16:42

Gustavo Petro Crédito: Shutterstock

Após dias de hostilidades públicas entre Bogotá e Washington, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira (24) sanções econômicas contra Gustavo Petro. A medida se estende à primeira-dama Veronica Garcia e a outros dois nomes ligados ao presidente colombiano, Armando Villaneda e Nicolas Burgos. Todos terão bens congelados em território norte-americano, assim como eventuais empresas sob sua propriedade.

O governo dos EUA justificou a decisão ao acusar Petro de envolvimento com o narcotráfico. No entanto, não apresentou evidências que sustentassem a alegação. A declaração reacendeu o conflito retórico entre Petro e Donald Trump, que já havia chamado o colombiano de “líder narcotraficante” e “meliante”, ao passo que Petro acusou o republicano de promover “execuções extrajudiciais”.

Em resposta oficial à sanção, o presidente da Colômbia rejeitou as acusações e afirmou que sua história política é marcada pelo combate às redes criminosas do tráfico de drogas. “De fato, a ameaça de Bernie Moreno se cumpriu: eu, meus filhos e minha esposa entramos na lista OFAC. (...) Lutar contra o narcotráfico durante décadas e com eficácia me traz esta medida do governo da sociedade à qual tanto ajudamos para combater o consumo de cocaína. Toda uma paradoxa, mas nem um passo atrás e jamais de joelhos”, declarou. Ele reiterou que não ficará “de joelhos”.

O comunicado norte-americano também recupera falas de fevereiro, quando Petro comparou cocaína ao uísque, afirmando que “cocaína não é pior que uísque”.

Críticas aos ataques dos EUA no Caribe

As sanções foram decretadas um dia após o presidente colombiano denunciar publicamente a operação militar lançada pelos Estados Unidos em agosto nas águas do Caribe e do Oceano Pacífico. Segundo Petro, embarcações suspeitas de transportar drogas estão sendo atacadas e destruídas sem que seus tripulantes tenham possibilidade de julgamento.

“Nesse tipo de manobras, que acreditamos violar o direito internacional, os Estados Unidos (...) estão cometendo execuções extrajudiciais. Há um uso desproporcional da força que é punido pelo direito internacional humanitário”, afirmou em coletiva de imprensa realizada em Bogotá na quinta-feira (23).