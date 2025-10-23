VÍDOE

Comissária revela salário, mostra apartamento decorado em Dubai e conta como é trabalhar na Emirates

Entre os requisitos para o cargo, estão ter no mínimo 21 anos, altura de 1,60 metro

Carol Neves

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 07:47

Comissária Victoria Pano Crédito: Reprodução

O cotidiano e a remuneração de quem trabalha em uma das maiores companhias aéreas do mundo chamaram atenção nas redes sociais. A comissária de bordo argentina Victoria Capano, de 28 anos, fez sucesso ao revelar quanto ganha e quais são os benefícios de atuar na Emirates, sediada em Dubai.

O vídeo em que Victoria fala sobre o tema foi publicado há cerca de dois meses e segue em alta no TikTok, com mais de 460 mil visualizações e 35 mil comentários. “Falar de salário é um tema pouco abordado, mas muito relevante”, comentou a aeromoça.

Segundo ela, o salário base na companhia é de AED 4,9 mil por mês, o equivalente a R$ 7,3 mil. A esse valor se somam AED 69,6 (R$ 100) por hora de voo. Com uma média de 80 a 100 horas mensais, Victoria calcula que o rendimento chega a AED 11,2 mil, cerca de R$ 16,5 mil.

Além da remuneração, a comissária destacou os benefícios oferecidos pela empresa. Ela vive em Dubai, em um apartamento “totalmente equipado” custeado pela Emirates. De acordo com informações oficiais da companhia, os tripulantes dividem o imóvel com até dois colegas, mas cada um tem quarto próprio.

Victoria também comentou que recebe descontos em passagens aéreas e hospedagens, tanto pela Emirates quanto por outras empresas do setor.

Nas redes, a argentina ainda respondeu a dúvidas sobre o processo seletivo e o contrato de trabalho. Ela contou que passou por um treinamento de dois meses em inglês em Dubai antes de começar a voar.