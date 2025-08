EMPREGO

Empresa aérea abre mais de 100 vagas no Brasil para pilotos e comissários

Expansão faz parte da estratégia da companhia de reforçar sua atuação no mercado latino-americano,

Carol Neves

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 08:02

Avion Express Crédito: Divulgação

A empresa aérea Avion Express está com mais de 100 vagas abertas no Brasil, sendo 55 para pilotos e 65 para comissários de bordo. A expansão faz parte da estratégia da companhia de reforçar sua atuação no mercado latino-americano, com previsão de operar até cinco aeronaves Airbus A320 no Brasil até 2026.>

Especializada no modelo de operação ACMI, sigla que reúne aeronave, tripulação, manutenção e seguro, a Avion Express já conta com uma frota global de 55 aeronaves Airbus A320 e parcerias com companhias aéreas em diferentes partes do mundo. No Brasil, a empresa atua com certificação da Anac desde fevereiro deste ano, após obter o Certificado de Operador Aéreo (AOC).>

“Estamos iniciando a seleção de pilotos no Brasil e buscamos profissionais que queiram fazer parte de um ambiente global, com possibilidade real de crescimento em um mercado que exige flexibilidade sem abrir mão da segurança e estabilidade”, afirma Esteban Jauregui Lorda, CEO da Avion Express no Brasil.>

Com sede em Indaiatuba, interior de São Paulo, a subsidiária brasileira da Avion Express Malta é a responsável por liderar a entrada do grupo no mercado local. O modelo ACMI, bastante popular na Europa, vem ganhando espaço na América Latina, especialmente após a retomada do setor aéreo no pós-pandemia. De janeiro a julho de 2024, o Brasil recebeu mais de 6,6 milhões de turistas internacionais, reforçando o potencial do país como destino global e a necessidade de flexibilidade operacional para as companhias aéreas.>

Segundo Marcia Yoshida, diretora de People & Culture da Avion Express Brasil, a contratação de profissionais brasileiros faz parte de um plano de longo prazo. “Como operadora global, nos adaptamos às necessidades dos nossos parceiros aéreos, respeitamos as diferenças culturais e oferecemos flexibilidade operacional. O Brasil é um mercado estratégico para nossa expansão, e estabelecer uma base de tripulantes locais é um passo relevante e prático”, explica.>