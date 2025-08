OPORTUNIDADE

Prefeitura tem concurso aberto com mais de 70 vagas e salários de até R$ 9,8 mil

Inscrições se encerram nesta quinta-feira (7)

A Prefeitura de Biguaçu, cidade litorânea a cerca de 20km de Florianópolis, em Santa Catarina, tem concurso aberto com 74 vagas de contratação imediata e salários iniciais que podem chegar até R$ 9,8 mil. Além da remuneração, os aprovados vão receber o benefício de vale-alimentação que varia conforme a carga horária. >

Quem se interessar pelo concurso, precisa se apressar porque as inscrições vão se encerrar nesta quinta-feira (7). De acordo com o edital, há oportunidades em diversas áreas da administração pública para níveis fundamental, médio, técnico e superior. Veja na galeria abaixo os detalhes de cargos e salários para o certame: >

As oportunidades que se destacam são na área de saúde, com salários acima de R$ 7 mil para médicos e odontologistas. Para o cargo de contador, o salário é de também é de mais de R$ 7 mil. Outro destaque é o cargo de advogado com vencimentos iniciais de R$ 6,5 mil. É importante destacar que todos os cargos têm plano de carreira e os vencimentos crescem ao longo dos anos. >